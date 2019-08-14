2019-08-14T15:09:32+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске пьяный водитель автобуса литовской компании ездил по велодорожке, а потом уснул за рулем

Мужчина прошел медосвидетельствование: в его крови было 1,49 промилле алкоголя
Полина СВЕТЛОВА
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В отношении водителя составили три протокола. Фото: ГУВД МингорисполкомаВ отношении водителя составили три протокола. Фото: ГУВД Мингорисполкома
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13 августа прохожие увидели необычное зрелище: двухэтажный автобус катался по велодорожке, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Оказалось, что за рулем был пьяный 63-летний водитель литовской компании. Как автобус попал на велодорожку, выясняли сотрудники ГАИ.

Мужчина ехал улице Якубова в направлении улицы Ванеева, потом съехал с проезжей части на велодорожку, по которой продолжил движение. Проехав некоторое расстояние, мужчина остановился и заснул. Разбудили водителя сотрудники ГАИ, которых вызвали очевидцы. Физическое состояние мужчины сразу вызвало подозрение у инспекторов. Медосвидетельствование показало, что мужчина действительно пьян, концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,49 промилле.

В отношении мужчины, гражданина Литвы, составили три протокола об административных правонарушениях. Установлено, что он работает в литовской компании, которая занимается международными перевозками пассажиров. Автобус доставили на охраняемую автостоянку.

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