2019-08-14T15:24:57+03:00
Общество
КП Беларусь

СК: Предприниматель из Витебска недоплатил налогов на 98 тысяч

Мужчина вносил в налоговые декларации неправильные данные
Полина СВЕТЛОВА
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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По информации следствия, 39-летний индивидуальный предприниматель, который занимался оптовой продажей продуктов, 3 года уклонялся от уплаты налогов. По словам официального представителя УСК по Витебской области Оксаны Лазько, предприниматель продавал продукты без товаросопроводительных документов, а потом вносил в налоговые декларации неправильные данные, занижая налоговую базу. Государству причинен ущерб на более чем 98 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) УК. Максимальное наказание по этой части статьи – лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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