2019-08-14T16:34:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Врал соседям, представился отцом одного из участников Евровидения». Следователи ищут пострадавших от действий мужчины из Мозыря

Мошенник разыгрывал целые спектакли, чтобы жертва не догадалась об обмане
Полина СВЕТЛОВА
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Мужчина продавал бетонные блоки с чужого двора и открыто уносил доски, убедив соседей, что купил этот участокМужчина продавал бетонные блоки с чужого двора и открыто уносил доски, убедив соседей, что купил этот участокФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В мае этого года мужчина с чужого земельного участка похитил строганые доски, которые стоили 2,4 тысячи рублей. Причем действовал мужчина открыто: соседей он убедил в том, что наводит порядок на участке, который якобы купил, рассказали в пресс-службе СК.

В том же месяце мужчине предложили покрасить автомобиль в обмен на два ноутбука за 560 рублей. Обвиняемый забрал технику, но автомобиль так и не покрасил.

В июне мужчина взял у еще одного потерпевшего предоплату за бетонные блоки, которые ему не принадлежали. Мужчина разыграл целый спектакль: привел потенциального покупателя на чужой участок со строящимся домом, показал там стройматериалы и пообещал после предоплаты лично доставить блоки.

Обманул злоумышленник и жительницу Мозыря: женщина разместила в интернете объявление о том, что ищет рабочих для благоустройства могилы родственника. При встрече обвиняемый представился отцом одного из участников детского «Евровидения», с которым он является однофамильцем. Для убедительности даже показал свой паспорт. Мужчина обсудил с заказчицей объем работы и взял предоплату в размере 115 рублей. Потом он периодически рассказывал обманутой женщине по телефону о закупке материалов и проделанной работе, хотя на самом деле только очистил могилу от травы.

Следователи ищут других потерпевших. Если вы тоже пострадали от мошенничества, звоните в отдел по телефону: 8 (029) 533-40-32.

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