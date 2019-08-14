«Врал соседям, представился отцом одного из участников Евровидения». Следователи ищут пострадавших от действий мужчины из Мозыря

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В мае этого года мужчина с чужого земельного участка похитил строганые доски, которые стоили 2,4 тысячи рублей. Причем действовал мужчина открыто: соседей он убедил в том, что наводит порядок на участке, который якобы купил, рассказали в пресс-службе СК.

В том же месяце мужчине предложили покрасить автомобиль в обмен на два ноутбука за 560 рублей. Обвиняемый забрал технику, но автомобиль так и не покрасил.

В июне мужчина взял у еще одного потерпевшего предоплату за бетонные блоки, которые ему не принадлежали. Мужчина разыграл целый спектакль: привел потенциального покупателя на чужой участок со строящимся домом, показал там стройматериалы и пообещал после предоплаты лично доставить блоки.

Обманул злоумышленник и жительницу Мозыря: женщина разместила в интернете объявление о том, что ищет рабочих для благоустройства могилы родственника. При встрече обвиняемый представился отцом одного из участников детского «Евровидения», с которым он является однофамильцем. Для убедительности даже показал свой паспорт. Мужчина обсудил с заказчицей объем работы и взял предоплату в размере 115 рублей. Потом он периодически рассказывал обманутой женщине по телефону о закупке материалов и проделанной работе, хотя на самом деле только очистил могилу от травы.

Следователи ищут других потерпевших. Если вы тоже пострадали от мошенничества, звоните в отдел по телефону: 8 (029) 533-40-32.