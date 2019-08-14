В Скиделе парень хотел покататься на крыше «Жигулей», но оказался под колесами

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Днем 13 августа 23-летний парень познакомился с компанией молодых людей, выпил с ними. После посиделок скидельчанину пришла в голову идея покататься на крыше «Жигулей». Ситуация перестала быть смешной, когда машина резко начала движение и парень упал с крыши. Легковушка сдала назад и проехала по стопе молодого человека.

Потом парень рассказывал сотрудникам ГАИ, что дальнейшие события помнит смутно. Как-то оказался возле школы, оттуда на такси поехал в Гродно к сестре. Уже там почувствовал сильную боль в области спины, вызвал «скорую». Его госпитализировали с травмами, в том числе со смещением позвонка. По факту ДТП проводится проверка. ГАИ просит возможных свидетелей и очевидцев происшествия позвонить по телефону (80152) 79-75-45.