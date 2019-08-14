2019-08-14T17:50:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске из-за приступа судороги у водителя произошло тройное ДТП

Два человека получили травмы, их доставили в больницу
Полина СВЕТЛОВА
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Лучше не садиться за руль, если плохо себя чувствуетеЛучше не садиться за руль, если плохо себя чувствуетеФото: Павел МАРТИНЧИК
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Вечером 13 августа 28-летний водитель «Хендай» ехал по улице Матусевича в направлении улице Тимошенко. В этот момент у него случился приступ судороги - из-за этого водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Ситроен». От удара «Хендай» отбросило за пределы проезжей части - там он наехал на припаркованный автомобиль «Рено».

В результате аварии водитель «Хендай» и 40-летняя пассажирка «Ситроена» получили травмы, их доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка. В ГАИ рекомендуют быть внимательными к своему самочувствию и не садиться за руль в таких случаях. Также нельзя садиться за руль под воздействием лекарств, снижающих внимание и быстроту реакции.

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