Погода на 15 августа: дожди, грозы и до 22 тепла

Обнадеживает хотя бы то, что дожди прогнозируют в основном ночью Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Ждать летней погоды от нынешнего августа по-прежнему не приходится. Завтра, 15 августа синоптики снова обещают дожди и грозы. Об этом сообщили belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Обнадеживает хотя бы то, что дожди прогнозируют в основном ночью: без осадков днем не обойдется только по юго-востоку страны. Ночью температура прогреется до 9-15 градусов тепла, а днем ожидается от 16 до 22 выше нуля.