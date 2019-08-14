КП Беларусь
Погода на 15 августа: дожди, грозы и до 22 тепла
Не забывайте плащи и зонтики
Обнадеживает хотя бы то, что дожди прогнозируют в основном ночьюФото: Павел МАРТИНЧИК
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Ждать летней погоды от нынешнего августа по-прежнему не приходится. Завтра, 15 августа синоптики снова обещают дожди и грозы. Об этом сообщили belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Обнадеживает хотя бы то, что дожди прогнозируют в основном ночью: без осадков днем не обойдется только по юго-востоку страны. Ночью температура прогреется до 9-15 градусов тепла, а днем ожидается от 16 до 22 выше нуля.