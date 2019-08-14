Под Дрибином столкнулись трактор и микроавтобус Volkswagen

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Авария с участием сельхозтехники произошла на территории Дрибинского района в среду, 14 августа, сообщают в УВД Могилевского облисполкома.

Два транспортных средства столкнулись на 67 километре автотрассы направлением Селец – Мосток – Дрибин – Горки.

– Примерно в 10.45 часов на автодороге не разминулись микроавтобус «Фольксваген Крафтер» и трактор «Беларус 82.1». Авария произошла по вине водителя иномарки, жителя Минщины. 23-летний молодой человек проявил невнимательность и врезался в попутно едущий трактор, – пояснили в пресс-службе.

Во время столкновения молодой водитель буса не получил серьезных травм. Фото: УВД Могилевского облисполкома.

За рулем «Беларуса» находился 44-летний тракторист, житель Дрибинского района. В результате ДТП мужчина был сильно травмирован, ему потребовалась медицинская помощь и госпитализация. Молодой автолюбитель не пострадал в аварии.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.