Вор, убегая от охранника магазина, выбросил пакет с марихуаной

Убегая вор думал, что избавился от травы, но ее нашли правоохранители. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

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Инцидент произошел во вторник, 13 августа, в областном центре, информируют в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

В милицию позвонил охранник магазина бытовой химии и рассказал, что задержал в торговом объекте воришку.

– Задержанный мужчина, 31-летний безработный гомельчанин, украл товар из торгового объекта и бросился прочь из магазина. Но охранник не дал ему уйти. Во время преследования вор выбросил пакет с каким-то растительным веществом и забежал в другой магазин. Там его охранник и скрутил, – пояснили в пресс-службе.

Милиционеры нашли выброшенный воришкой сверток с психотропом и приобщили его к делу. Эксперты выяснили, что в пакете находилась марихуана – 36 граммов.

Против фигуранта возбудили уголовное дело, ранее он уже был судим за кражу и только несколько месяцев назад, в феврале, вышел из тюрьмы после 8-летнего заключения.