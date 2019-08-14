В Гомельском районе в лесу пропал 81-летний пенсионер

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«Комсомолка» ранее сообщала о потерявшейся в лесном массиве на Россонщине 89-летней пенсионерке, которая провела больше суток в лесу, прежде чем была спасена.

И вот еще одно сообщение о поисках человека, но уже из Гомельской области.

– Во вторник, 13 августа пошел собирать грибы и не вернулся домой 81-летний житель агрогородка Новая Гута, – уточнили в пресс-службе УМЧС Гомельской области.

Пенсионер потерялся в лесном массиве рядом с агрогородком. Примерно в 17.25 часов родственники сообщили о произошедшем правоохранителям. Оперативно на поиски человека выехали два сотрудника РОЧС, 24 работника РОВД на трех автомобилях спецтехники, трое работников лесничества на машине. К 21.45 дедушка так и не был найден, поиски прекратили, чтобы возобновить на следующий день: в среду, 14 августа.

К слову, в это же день, но уже в Солигорском районе в лесу рядом с агрогородком Чирковичи потерялся 71-летний пожилой мужчина. Он был обнаружен спустя час поисков: самостоятельно вышел на звуки сирен. Медпомощь ему не понадобилась.