22-летний сельчанин оставил в бардачке «Нивы» около $1,7 тысячи, а ночью деньги пропали

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На Столинщине молодой автовладелец лишился крупной суммы наличности из-за беспечности. Кража из авто произошла на днях в Ольшанах. Как проинформировали belta.by в пресс-службе УСК Брестчины, в этом агрогородке кражи из машин далеко не редкость. Автовладельцы зачастую сами пренебрегают мерами сохранности имущества, оставляя ключ в замке зажигания, не закрывая двери и окна машин.

Эта же недостаточная осмотрительность подвела и 22-летнего ольшанца.

– В милицию обратился местный житель и сообщил, что ночью с 9 на 10 августа из его авто пропала крупная сумма наличности. Молодой человек припарковал личную «Ниву» рядом с забором своего дома, приоткрыл форточку и отправился спать, а утром в бардачке не обнаружил денег. Ущерб составил 1200 долларов и 1100 белорусский рублей, – уточнили в УСК.

Злоумышленник через приоткрытую форточку смог открыть дверь авто и обшарить салон. По факту кражи возбуждено уголовное дело, личность автовора устанавливается.