2019-08-14T20:14:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гродненец лишился 800 рублей после телефонного звонка

В МВД сообщают об атаке мошенников, пострадали несколько человек
Надежда БУТОВИЧ
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Мошенники представились работниками банка, и люди продиктовали им конфиденциальные данные.Мошенники представились работниками банка, и люди продиктовали им конфиденциальные данные.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В минувшие выходные жители Гродно оказались под ударом кибермошенников, сообщают в пресс-службе МВД.

– Через специальную компьютерную программу по подмене номеров неизвестные злоумышленники, дозваниваясь к гражданам, получали доступ к их банковским счетам, – проинформировали в пресс-службе.

Мошенники представлялись горожанам сотрудниками банка и предупреждали о сбоях в работе «пластика». Мол для правильного функционирования банковской карты необходимы незначительные удаленные операции, а для их выполнения нужны реквизиты.

– Доверчивые граждане без малейшего подозрения продиктовали номера карт. А затем обнаружили, что средств на счетах не осталось. У одного из потерпевших пропали 800 рублей, еще у 7 обратившихся в милицию граждан, так же пропали круглые суммы, – добавили правоохранители.

На вторник, 13 августа, к правоохранителям с заявлениями обратились менее 10 граждан, но в милиции подозревают, что жертв «атаки» может быть намного больше. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Если вы так же стали жертвой подобного мошенничества, обратитесь в милицию по номеру 102.

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