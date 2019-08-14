Видеофакт. В Гомельском районе гроза «положила» 90 гектаров леса, повалила деревья на провода

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Грозовой фронт, нагрянувший в Гродненский район вечером во вторник, 13 августа, причинил немало бед, информируют в пресс-службе областного УМЧС.

– Порывы ветра и гроза буйствовали в период с 18.00 до 19.00 часов. Стихия повалила деревья, повредив линии электропередач. Без электричества остались 39 населенных пунктов, 17 молочно-товарных комплексов, 12 КЗС и 10 КНС, 269 ТП и другие объекты, – пояснили в пресс-службе.

– Для бесперебойной работы ферм и зерносушильных комплексов было оперативно доставлено восемь генераторов. Повреждения оперативно ликвидировались аварийными бригадами, полностью электроснабжение было восстановлено примерно в 17.00 часов 14 августа. На восстановительных работах было задействованы 22 спецбригады, – добавили в УМЧС.

Аварийные бригады очищают дороги и линии электропередач от буреломов. Фото: gp.by.

Также о последствиях небывалой грозы рассказали и в местном лесхозе, информирует «Гомельская праўда».

– Поврежден лес на площади 90 гектаров. Для ликвидации последствий придется проводить сплошную санитарную рубку, – рассказал Александр Демидко, главный лесничий Гомельского опытного лесного хозяйства.

На данный момент, работники лесхоза расчищают автодороги от поваленных деревьев, освобождают из завалов линии электропередач. Планируется, что к масштабной разработке поврежденных грозовым фронтов участков лесного массива они приступят с пятницы, 16 августа.

После грозы без света остались почти 40 населенных пунктов, для работы ферм и КЗС спасатели подвозили генераторы. Фото: МЧС.

Такую же дождливую погоду синоптики прогнозируют и на четверг, 15 августа.