В Минске программист повредил авто девушки, которая должна ему деньги

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Неприятный инцидент произошел на днях в столице, информируют в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что пострадавшей в истории стала 35-летняя жительница Минска. Женщина одолжила у 38-летнего знакомого, работающего инженером-программистом, крупную сумму денег. Но отдавать долг минчанка совсем не торопилась, что крайне разозлило ее «кредитора».

– Мужчина был так зол, что решил отомстить. Одной из ночей он пробрался на парковку рядом с домом должницы и повредил ее машину. Автоледи сразу даже не поняла, что машина неисправна, пока электроника авто не «выдала ошибку», – пояснили в пресс-службе.

Оказалось, что в машине автолюбительницы – дыра в радиаторе. Подозревая, что авто повредили специально, женщина пошла в милицию.

– Вскоре злоумышленник был задержан. Он признал свою вину и теперь понесет наказание по обвинению в умышленном повреждении имущества, а также возместит 1030 рублей ущерба. Ранее мужчина судим не был, – добавили правоохранители.

Дело передано на правовую оценку.