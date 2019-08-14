2019-08-14T21:55:26+03:00
Общество
КП Беларусь

«Бабушка дала лекарство и ему стало еще хуже»: в Лунинце в скорой помощи умер 6-летний мальчик

Ребенка везли на госпитализацию в Минск
Надежда БУТОВИЧ
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Назначены экспертизы для выяснения причины смерти ребенка.Назначены экспертизы для выяснения причины смерти ребенка.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Страшная трагедия произошла в районном центре на Брестчине в начале августа. Следователи Брестской области выясняют обстоятельства гибели 6-летнего ребенка, приводит belta.by информацию со слов Дмитрия Иванюка, официального представителя УСК по Брестской области.

Известно, что мальчик вместе с папой приехал в Лунинец в гости к бабушке и дедушке по отцовской линии.

– В первой половине дня 7 августа у ребенка ухудшилось самочувствие, он сказал об этом взрослым. Бабушка дала мальчику лекарство, но малышу стало только хуже. Родные позвонили в скорую помощь, – пояснили в УСК.

Около 15.20 часов врачи сообщили о произошедшем сотрудникам РОВД. А малолетнего пациента, которому становилось все хуже, решено было срочно госпитализировать в больницу в Минск.

– Мальчик скончался во время транспортировки в автомобиле скорой помощи. На данный момент сотрудниками лунинецкого РОСК проводится проверка, причина смерти ребенка устанавливается. Назначены судебно-медицинские экспертизы, – прокомментировали в пресс-службе.

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