Данные Белстата: ВВП Беларуси вырос на 1,3 %

В январе-июле 2019-го он составил 72,5 млрд рублей

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В Белстате сообщили о росте валового внутреннего продукта в первом полугодии 2019-го.

По предварительной оценке, за январь-июль этого года объем ВВП составил 72,5 млрд рублей. В сопоставимых ценах это 101,3% к уровню января – июля 2018 года. Получается, рост – 1,3 %.

Индекс-дефлятор ВВП, то есть показатель общего уровня цен на товары и услуги, в январе – июле 2019 года в сравнении с прошлым годом составил 107%.