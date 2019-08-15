Мининформ ограничил доступ к двум сайтам

В ведомстве пояснили, что это связано с размещением ненадлежащей рекламы

Изменить размер текста: A A

Письменное уведомление в ведомство прислало Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

- Руководствуясь статьями 38 и 51 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», Министерство информации 13 августа 2019 года приняло решение об ограничении доступа к 2 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы, - сообщается на сайте Мининформа.