2019-08-15T10:25:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Мининформ ограничил доступ к двум сайтам

В ведомстве пояснили, что это связано с размещением ненадлежащей рекламы
Ольга ШИЛАК
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Из-за ненадлежащей рекламы Мининформ ограничил доступ к двум сайтам Фото:pixabay.comИз-за ненадлежащей рекламы Мининформ ограничил доступ к двум сайтам Фото:pixabay.com
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Письменное уведомление в ведомство прислало Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

- Руководствуясь статьями 38 и 51 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», Министерство информации 13 августа 2019 года приняло решение об ограничении доступа к 2 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы, - сообщается на сайте Мининформа.

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