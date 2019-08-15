КП Беларусь
Мининформ ограничил доступ к двум сайтам
В ведомстве пояснили, что это связано с размещением ненадлежащей рекламы
Из-за ненадлежащей рекламы Мининформ ограничил доступ к двум сайтам Фото:pixabay.com
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Письменное уведомление в ведомство прислало Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
- Руководствуясь статьями 38 и 51 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», Министерство информации 13 августа 2019 года приняло решение об ограничении доступа к 2 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы, - сообщается на сайте Мининформа.