В Могилевском районе на пожаре погибли два пенсионера Фото: МЧС

Одного мужчину удалось спасти, сейчас он в больнице

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Все произошло ночью, 15 августа, в деревне Полыковичи-1 Могилевского района. В полтретьего ночи в МЧС поступило сообщение, что загорелся частный дом в этой деревне. Спасатели потушили огонь, однако спасти всех жильцов дома не удалось. На пожаре погибла 86-летняя пенсионерка, инвалид II группы по опорно-двигательному аппарату, а также 83-летний пенсионер, инвалид I группы.

Спасти получилось 32-летнего мужчину. Его доставили в Могилевскую городскую больницу скорой помощи с диагнозом «отравление продуктами горения». Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

- В результате пожара уничтожена веранда, повреждена кровля, перекрытие и стены дома, имущество в доме. Причину пожара устанавливает Следственный комитет, - уточнили в Могилевском областном управлении МЧС.