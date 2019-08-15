2019-08-15T12:09:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Две туристки из Беларуси погибли в горах Грузии, у третьей – серьезные травмы

Женщины были в составе группы альпинистов, потерялись по дороге на базу
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
Две белоруски погибли в горах Грузии. Фото: needfortravel.netДве белоруски погибли в горах Грузии. Фото: needfortravel.net
Изменить размер текста:

Белоруски пропали вечером 14 августа на горе Тетнульди в Грузии. Как сообщал Первый канал Грузии, женщины были в группе альпинистов, которые после покорения вершины возвращались на базу. Однако по пути они пропали. Двум из них до 60 лет, третьей - около 36.

Поиски продолжались всю ночь и на следующее утро, были задействованы даже вертолеты погранполиции МВД Грузии. Это дало результаты.

- Спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в результате проведенных комплексных поисковых работ в непрерывном режиме в Сванети на вершине Тетнульди нашли трех пропавших туристок. Две гражданки Беларуси мертвы, а одна - с повреждениями, - цитирует ТАСС Службу по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

В Службе ЧС оценили состояние пострадавшей гражданки Беларуси как крайне тяжелое, она будет доставлена в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Полоцком грибная фея растит самый большой боровик для грибного чемпионата
В Бресте будут судить железнодорожников, которые 2,5 года сливали топливо с тепловозов
В Кобринском районе мужчина пошел за грибами, а нашел снаряды времен ВОВ
В Могилевском районе на пожаре погибли два пенсионера
Мининформ ограничил доступ к двум сайтам
Данные Белстата: ВВП Беларуси вырос на 1,3%
«Бабушка дала лекарство, и ему стало еще хуже»: в Лунинце в скорой помощи умер 6-летний мальчик
В Минске программист повредил авто девушки, которая должна ему деньги
Видеофакт. В Гомельском районе гроза положила 90 гектаров леса, повалила деревья на провода
Гродненец лишился 800 рублей после телефонного звонка
22-летний сельчанин оставил в бардачке «Нивы» около $1,7 тысячи, а ночью деньги пропали
В Гомельском районе в лесу пропал 81-летний пенсионер
Вор, убегая от охранника магазина, выбросил пакет с марихуаной
Под Дрибином столкнулись трактор и микроавтобус Volkswagen
Погода на 15 августа: дожди, грозы и до 22 тепла
В Минске из-за приступа судороги у водителя произошло тройное ДТП
В Скиделе парень хотел покататься на крыше «Жигулей», но оказался под колесами
«Врал соседям, представился отцом одного из участников Евровидения». Следователи ищут пострадавших от действий мужчины из Мозыря
СК: Предприниматель из Витебска недоплатил налогов на 98 тысяч
В Минске пьяный водитель автобуса литовской компании ездил по велодорожке, а потом уснул за рулем
Белстат будет по-другому считать, сколько пьют белорусы