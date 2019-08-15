Две туристки из Беларуси погибли в горах Грузии, у третьей – серьезные травмы

Женщины были в составе группы альпинистов, потерялись по дороге на базу

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Белоруски пропали вечером 14 августа на горе Тетнульди в Грузии. Как сообщал Первый канал Грузии, женщины были в группе альпинистов, которые после покорения вершины возвращались на базу. Однако по пути они пропали. Двум из них до 60 лет, третьей - около 36.

Поиски продолжались всю ночь и на следующее утро, были задействованы даже вертолеты погранполиции МВД Грузии. Это дало результаты.

- Спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в результате проведенных комплексных поисковых работ в непрерывном режиме в Сванети на вершине Тетнульди нашли трех пропавших туристок. Две гражданки Беларуси мертвы, а одна - с повреждениями, - цитирует ТАСС Службу по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

В Службе ЧС оценили состояние пострадавшей гражданки Беларуси как крайне тяжелое, она будет доставлена в больницу.