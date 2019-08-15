В Кобринском районе мужчина пошел за грибами, а нашел снаряды времен ВОВ

Изменить размер текста: A A

Житель деревни Рудец Кобринского района отправился в ближайший лес за грибами. Но вместо них он нашел артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

- О своей опасной находке мужчина сообщил в военкомат. На месте обнаружения снаряда незамедлительно был выставлен пост для охраны до прибытия саперно-пиротехнической группы. Для обезвреживания и уничтожения взрывоопасных предметов выезжали саперы в/ч 92616, - сообщают на сайте УВД Брестского облисполкома.