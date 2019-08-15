КП Беларусь
В Кобринском районе мужчина пошел за грибами, а нашел снаряды времен ВОВ
Он обратился в милицию, саперы уничтожили опасную находку
В лесу под Кобрином грибник нашел снаряды времен ВОВФото: Оксана БРОВАЧ
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Житель деревни Рудец Кобринского района отправился в ближайший лес за грибами. Но вместо них он нашел артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
- О своей опасной находке мужчина сообщил в военкомат. На месте обнаружения снаряда незамедлительно был выставлен пост для охраны до прибытия саперно-пиротехнической группы. Для обезвреживания и уничтожения взрывоопасных предметов выезжали саперы в/ч 92616, - сообщают на сайте УВД Брестского облисполкома.