В Бресте будут судить железнодорожников, которые 2,5 года сливали топливо с тепловозов

Для этого они проложили трубопровод в подземном тоннеле

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Перед судом предстанут 37-летний составитель поездов и 42-летний машинист тепловоза локомотивного депо.

Согласно материалам дела, мужчины арендовали гараж около железной дороги и развернули там целую систему для слива топлива. Под землей от железнодорожного полотна до гаража прокопали тоннель, в него положили трубопровод. Топливо с тепловозов выкачивали насосами. Один из подельников подгонял тепловоз, второй, связавшись с напарником по рации, подключал шланг и сливал топливо. Все это проходило по документам как проведение маневровых работ.

Чтобы образовалось лишнее топливо, которое можно было потом слить, один из обвиняемых вписывал в документы ложные сведения о проведении маневровых работ.

За 2,5 года - с января 2016-го по август 2018-го мужчины слили более 1400 литров дизтоплива на 1700 рублей, комментируют в Следственном комитете. Ущерб возмещен.

Обоих железнодорожников обвиняют в присвоении, одного - еще и в изготовлении и использовании поддельных документов.

До суда обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.