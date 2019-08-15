2019-08-15T12:58:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Полоцком грибная фея растит самый большой боровик для грибного чемпионата

Библиотекарь из Заозерья уже пятый год подряд находит на одном и том же месте огромные грибы
Наталья ПАРТОЛИНА
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Полоцкая грибная фея на одном и том же месте пятый год подряд находит большие боровики. Фото: личный архив Людмилы Пашкевич.Полоцкая грибная фея на одном и том же месте пятый год подряд находит большие боровики. Фото: личный архив Людмилы Пашкевич.
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Людмилу Пашкевич из агрогородка Заозерье Полоцкого района прозвали грибной феей. Женщина уже пятый год подряд находит практически на одном и том же месте огромные боровики.

В первый раз большой гриб она нашла в 2015-м. Он потянул почти на два килограмма, причем оказался чистым, без червячков. На грибном чемпионате, который ежегодно проходит в Полоцком районе, за самый большой гриб Людмиле дали приз. Прошлой осенью женщина нашла боровик высотой 20 сантиметров и диаметром шляпки 31 сантиметр. Замаскировала его от чужих глаз и неделю растила до грибного чемпионата. Шляпка гриба доросла до 47 сантиметров в диаметре, а завесил чемпион три кило!

А на фото - будущий «Боровик-2019». Грибная фея Людмила встретила его на том же самом месте. Пока он на рекорд еще не потянет: шляпка всего 13 сантиметров. Но Людмила Пашкевич намерена и его дорастить до очередного рекорда. Никаких хитростей она при этом не использует - гадостью боровики не поливает, магическими артефактами над ними не машет. Просто тщательно укрывает свои грибы от посторонних и время от времени приходит посмотреть, как они растут, да напомнить, чтоб росли быстрее.

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