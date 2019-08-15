2019-08-15T13:56:46+03:00
Экономика
КП Беларусь

Ночью 17 августа в Беларуси могут не работать некоторые карточки

Это связано с техработами, которые будет проводить Банковский процессинговый центр.
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17 августа в Беларуси могут не работать некоторые карточки17 августа в Беларуси могут не работать некоторые карточкиФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Все дело в том, что 17 августа, с 2.00 до 5.00, Банковский процессиноговый центр будет проводить технологические работы по модернизации комплекса обработки авторизационных запросов, сообщается на сайте Банковского процессингового центра.

Поэтому в это время у держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, могут быть кратковременные перерывы. Например, при расчете карточкой в магазинах, в пунктах выдачи наличных, банкоматах, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Центра.

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