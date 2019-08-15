КП Беларусь
«Угрозы нет, внутри были личные вещи». Саперы обследовали найденный около Комаровки бесхозный чемодан
Личность хозяина чемодана также установлена
Саперы обследовали найденный около Комаровки бесхозный чемодан Фото: t.me/s/pressmvd
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Утром в ГУВД Мингорисполкома поступило сообщение, что на улице Кульман в районе Комаровского рынка найден бесхозный чемодан. Туда приехали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Как отмечает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, эвакуировать граждан не пришлось. Территорию оградили желтыми лентами.
- Чемодан обследован, угрозы он не представляет - внутри находились личные вещи его хозяина, который также установлен, - дополняют в Телеграм-канале МВД.