«Угрозы нет, внутри были личные вещи». Саперы обследовали найденный около Комаровки бесхозный чемодан

Изменить размер текста: A A

Утром в ГУВД Мингорисполкома поступило сообщение, что на улице Кульман в районе Комаровского рынка найден бесхозный чемодан. Туда приехали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Как отмечает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, эвакуировать граждан не пришлось. Территорию оградили желтыми лентами.

- Чемодан обследован, угрозы он не представляет - внутри находились личные вещи его хозяина, который также установлен, - дополняют в Телеграм-канале МВД.