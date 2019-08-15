«Ущерб - 155 рублей». Пьяный парень из Гродно разбил стекло в киоске «Табакерка»

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Все произошло 15 августа в Гродно. Около 2 часов ночи 23-летний парень возвращался домой от друзей, где они выпивали. Вдруг он заметил киоск «Табакерка» на улице Горновых и кинул в него камень, разбил стекло.

- Зачем бросал камень в ларек, не помнит. А все происходящее видела женщина, работающая на табачной фабрике. О произошедшем она сообщила сотруднику департамента охраны, вскоре злоумышленник был задержан милицией, - уточняют в УВД Гродненского облисполкома.

Причиненный ущерб от разбитых стекол оценили в 155 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

К слову, этот же киоск уже подвергался нападению два месяца назад. Причем сценарий один и тот же: пьяный гражданин разбивает стекла, бдительная сотрудница видит происходящее и сообщает в милицию. В прошлый раз также злоумышленника удалось задержать, на него завели уголовное дело.