МИД: «Выжившую в горах Грузии белоруску перевезут на лечение в Тбилиси»

Выжившую в горах Грузии белоруску перевезут на лечение в Тбилиси Фото: pixabay.com

Напомним, в страшной трагедии на Тетнульди погибли две женщины из Беларуси

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Женщина получила серьезные травмы на горе Тетнульди в Грузии, вечером 14 августа. Напомним, три женщины из Беларуси были в группе альпинистов, после покорения вершины возвращались на базу. Однако по пути они пропали. Их удалось найти: двое погибли, у третьей были серьезные травмы.

Как сообщает belta.by со ссылкой на МИД Беларуси, выжившую в горах Грузии белоруску в ближайшее время перевезут на лечение в столицу страны - Тбилиси. В целом посольство Беларуси в Грузии будет оказывать необходимое содействие по урегулированию формальностей, связанных с произошедшей трагедией, в которой погибли две белорусские гражданки.

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Женщины были в составе группы альпинистов, потерялись по дороге на базу

Поиски продолжались всю ночь и на следующее утро, были задействованы даже вертолеты погранполиции МВД Грузии. Это дало результаты.

- Спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в результате проведенных комплексных поисковых работ в непрерывном режиме в Сванети на вершине Тетнульди нашли трех пропавших туристок. Две гражданки Беларуси мертвы, а одна - с повреждениями, - цитирует ТАСС Службу по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии. (читайте далее)