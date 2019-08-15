2019-08-15T15:31:01+03:00
Общество
КП Беларусь

МИД: «Выжившую в горах Грузии белоруску перевезут на лечение в Тбилиси»

Напомним, в страшной трагедии на Тетнульди погибли две женщины из Беларуси
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Выжившую в горах Грузии белоруску перевезут на лечение в Тбилиси Фото: pixabay.comВыжившую в горах Грузии белоруску перевезут на лечение в Тбилиси Фото: pixabay.com
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Женщина получила серьезные травмы на горе Тетнульди в Грузии, вечером 14 августа. Напомним, три женщины из Беларуси были в группе альпинистов, после покорения вершины возвращались на базу. Однако по пути они пропали. Их удалось найти: двое погибли, у третьей были серьезные травмы.

Как сообщает belta.by со ссылкой на МИД Беларуси, выжившую в горах Грузии белоруску в ближайшее время перевезут на лечение в столицу страны - Тбилиси. В целом посольство Беларуси в Грузии будет оказывать необходимое содействие по урегулированию формальностей, связанных с произошедшей трагедией, в которой погибли две белорусские гражданки.

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Поиски продолжались всю ночь и на следующее утро, были задействованы даже вертолеты погранполиции МВД Грузии. Это дало результаты.

- Спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД в результате проведенных комплексных поисковых работ в непрерывном режиме в Сванети на вершине Тетнульди нашли трех пропавших туристок. Две гражданки Беларуси мертвы, а одна - с повреждениями, - цитирует ТАСС Службу по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии. (читайте далее)

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