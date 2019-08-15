В Витебске пьяный мужчина избил жену и четырехлетнего сына, а затем выгнал ребенка из дома

Сейчас его задержали и завели несколько уголовных дел

Изменить размер текста: A A

Все началось с того, что вечером 11 августа 31-летний житель Витебска поссорился с женой. Он был пьян и ударил ее, после чего женщина ушла. Мужчина же продолжил выпивать, а затем избил четырехлетнего сына и выгнал из квартиры. Ребенок уснул в соседской детской коляске, которая находилась на лестничной площадке.

Утром 12 августа мальчика обнаружили соседи и позвонили в милицию.

По словам официального представителя УСК по Витебской области Оксаны Лазько, теперь на мужчину завели уголовные дела по ч. 1 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) и ч. 2 ст. 159 (оставление в опасности) УК. Его заключили под стражу. Расследование продолжается.