КП Беларусь
В Витебске пьяный мужчина избил жену и четырехлетнего сына, а затем выгнал ребенка из дома
Сейчас его задержали и завели несколько уголовных дел
Пьяный мужчина избил жену и четырехлетнего сына, а затем выгнал ребенка из домаФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Все началось с того, что вечером 11 августа 31-летний житель Витебска поссорился с женой. Он был пьян и ударил ее, после чего женщина ушла. Мужчина же продолжил выпивать, а затем избил четырехлетнего сына и выгнал из квартиры. Ребенок уснул в соседской детской коляске, которая находилась на лестничной площадке.
Утром 12 августа мальчика обнаружили соседи и позвонили в милицию.
По словам официального представителя УСК по Витебской области Оксаны Лазько, теперь на мужчину завели уголовные дела по ч. 1 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) и ч. 2 ст. 159 (оставление в опасности) УК. Его заключили под стражу. Расследование продолжается.