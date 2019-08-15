Житель Гомеля в нижнем белье и с ножом в руках бросился на милиционеров Фото: МВД

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Все произошло 15 августа в Гомеле. В милицию обратились горожане и рассказали, что возле дома по улице Кирова находится мужчина в нижнем белье и с ножом в руках. Приехав на место, милиционеры застали его около подъезда.

- Вел он себя неадекватно и угрожал стражам порядка ножом. Было принято решение вызвать группу задержания. Мужчина в это время скрылся в подъезде, - сообщается на сайте МВД

Милиционеры последовали за ним, нашли его на лестничной площадке 8-го этажа.

- Мужчина повел себя агрессивно, набросился на одного из правоохранителей и попытался нанести ему ножевые ранения грудной клетки. В результате грамотных действий «охрановцев» нападавшего удалось обезоружить и задержать. Оказалось, это житель Гомеля, проживающий в этом же доме. Сейчас уточняются все обстоятельства случившегося, - уточняют в МВД.