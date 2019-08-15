Погода в Беларуси 16 августа: без дождей и до +24

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В последнее время погоду в Беларуси иначе как капризной не назовешь: дожди сменяют солнце чуть ли не через 10 минут. Немного проянится она ближе к выходным.

Так, синоптики сообщают, что 16 августа погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет туман. Температура воздуха минимальная ночью +10...+15°С, в отдельных районах +7...+9°С, максимальная в середине дня +18...+24°С.