БАТЭ обыграл «Сараево» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Борисовчанам осталось сделать два шага до групповой стадии - впереди две игры с клубом из Казахстана

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На «Борисов-Арене» прошел ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором БАТЭ принимал боснийский «Саравево». Борисовчанам было необходимо сохранить или развить преимущество, добытое в гостевой игре (победа 2:1). И это удалось - ничья 0:0. В стадии плей-офф БАТЭ предстоит сыграть с «Астаной».