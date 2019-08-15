КП Беларусь
БАТЭ обыграл «Сараево» и вышел в плей-офф Лиги Европы
Борисовчанам осталось сделать два шага до групповой стадии - впереди две игры с клубом из Казахстана
БАТЭ дома сыграл по счету. Фото: fcbate.by
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На «Борисов-Арене» прошел ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором БАТЭ принимал боснийский «Саравево». Борисовчанам было необходимо сохранить или развить преимущество, добытое в гостевой игре (победа 2:1). И это удалось - ничья 0:0. В стадии плей-офф БАТЭ предстоит сыграть с «Астаной».
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