2019-08-15T22:25:19+03:00
Спорт
КП Беларусь

БАТЭ обыграл «Сараево» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Борисовчанам осталось сделать два шага до групповой стадии - впереди две игры с клубом из Казахстана
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
БАТЭ дома сыграл по счету. Фото: fcbate.byБАТЭ дома сыграл по счету. Фото: fcbate.by
Изменить размер текста:

На «Борисов-Арене» прошел ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором БАТЭ принимал боснийский «Саравево». Борисовчанам было необходимо сохранить или развить преимущество, добытое в гостевой игре (победа 2:1). И это удалось - ничья 0:0. В стадии плей-офф БАТЭ предстоит сыграть с «Астаной».

Еще больше материалов по теме: «БАТЭ: футбольный клуб»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Лиозненском районе мужчина на Ford Transit переехал пешехода и скрылся
Ни вперед, ни назад: в Гомеле грузовик намертво засел в арке дома
«Думал, что в лесу провел только пару часов»: 81-летнего пенсионера нашли рядом с украинской границей
Солдат-альтернативщик погиб под колесами грузовика в Клецке
Минчанин попросил друга купить продукты, а тот исчез на сутки и потратил 1000 рублей
В Минске заведующий предприятия торговал гашишем
В Омской области 3-летний мальчик двое суток провел один в лесу
«Хотел пройти перед тепловозом»: в Барановичах под поезд попал 31-летний мужчина
Погода в Беларуси 16 августа: без дождей и до +24
Житель Гомеля в нижнем белье и с ножом в руках бросился на милиционеров
В Витебске пьяный мужчина избил жену и четырехлетнего сына, а затем выгнал ребенка из дома
МИД: «Выжившую в горах Грузии белоруску перевезут на лечение в Тбилиси»
«Ущерб - 155 рублей». Пьяный парень из Гродно разбил стекло в киоске «Табакерка»
«Угрозы нет, внутри были личные вещи». Саперы обследовали найденный около Комаровки бесхозный чемодан
Ночью 17 августа в Беларуси могут не работать некоторые карточки
Под Полоцком грибная фея растит самый большой боровик для грибного чемпионата
В Бресте будут судить железнодорожников, которые 2,5 года сливали топливо с тепловозов