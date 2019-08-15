2019-08-15T18:25:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Хотел пройти перед тепловозом»: в Барановичах под поезд попал 31-летний мужчина

Он находится в реанимации [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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По факту произошедшего несчастного случая проводится проверка.По факту произошедшего несчастного случая проводится проверка.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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ЧП на железной дороге произошло в районном центре на Брестчине в четверг, 15 августа, информируют в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Днем в Барановичах на пешеходном переходе через железнодорожные пути под поезд попал житель района, 1988 года рождения.

– 31-летний мужчина попытался перейти по настилу прямо перед маневровым тепловозом. Но не успел этого сделать. Пострадавший получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации горбольницы, – уточнили в пресс-службе.

По факту травмирования человека правоохранители проводят проверку.

В МВД напоминают, что при переходе железнодорожных путей необходимо соблюдать крайнюю бдительность, а переходить на другую сторону можно только в отведенных для этого местах, обязательно перед этим убедившись, что рядом с местом перехода нет приближающегося состава!

В Барановичах пешеход попал под поезд.

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