«Хотел пройти перед тепловозом»: в Барановичах под поезд попал 31-летний мужчина

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ЧП на железной дороге произошло в районном центре на Брестчине в четверг, 15 августа, информируют в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Днем в Барановичах на пешеходном переходе через железнодорожные пути под поезд попал житель района, 1988 года рождения.

– 31-летний мужчина попытался перейти по настилу прямо перед маневровым тепловозом. Но не успел этого сделать. Пострадавший получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации горбольницы, – уточнили в пресс-службе.

По факту травмирования человека правоохранители проводят проверку.

В МВД напоминают, что при переходе железнодорожных путей необходимо соблюдать крайнюю бдительность, а переходить на другую сторону можно только в отведенных для этого местах, обязательно перед этим убедившись, что рядом с местом перехода нет приближающегося состава!