2019-08-15T18:50:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Омской области 3-летний мальчик двое суток провел один в лесу

Ребенка в машине одного оставили родители, а через 15 минут он исчез
Надежда БУТОВИЧ
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Поиски малыша не прерывались даже ночью. Фото: СК РФ.Поиски малыша не прерывались даже ночью. Фото: СК РФ.
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В России, в Омской области, успешно завершилась поисково-спасательная операция по розыску 3-летнего мальчика, сообщают в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Исчез ребенок днем во вторник, 13 августа. Весте с мамой и папой малыш приехал в лес в Большеречинский район на машине. Родители пошли собирать ягоды, а сына оставили в автомобиле. Спустя 15 минут они вернулись, но авто уже было пустым, ребенок исчез.

– Родители малыша примерно 3 часа искали мальчика сами, но не смогли его найти и позвонили правоохранителям. В беспрерывной поисковой операции участвовали несколько поисковых отрядов, в составе которых были следователи райуправления, сотрудники МВД и Росгвардии, областные спасатели, кинологи со служебными собаками, неравнодушные граждане, а также члены общественных организаций «Доброспас» и «Лиза Алерт», – пояснили в пресс-службе.

Изначально была найдена кепка мальчика, от того места был организован поиск малыша сразу в нескольких направлениях.

– Ребенок был обнаружен спустя двое суток, в четверг 15 августа. Мальчик находился в заболоченном месте леса, он был сильно обезвожен и искусан мошкарой. После осмотра медиками на месте его направили в больницу, – добавили в СК.

Изначально по факту безвестного исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. На данный момент СК намерен тщательно воссоздать все обстоятельства происшествия с мальчиком.

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