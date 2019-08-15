В Минске заведующий предприятия торговал гашишем
В Ракове сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми нашли у безработного 29-летнего мужчины в квартире грамм гашиша, сообщают в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. Фигурант не стал скрывать, что наркотики купил у знакомого для личных целей. Тогда правоохранители с проверкой отправились к продавцу.
– Сначала было проверено место работы сбытчика. На предприятии, где 30-летний мужчина работал заведующим, в кладовой комнате был найдены свертки с фольгой, в которых оставались фрагменты нарковещества – гашиша. Всего был обнаружен примерно 1 грамм психотропа, – пояснили в пресс-службе.
Затем оперативники отправились в квартиру мужчины. Минчанин проживает вместе с родителями, которые сильно удивились приходу милиции и сказали, что их сын – добропорядочный гражданин.
– По месту жительства мужчины было найдено около 2 граммов все того же наркотика – гашиша, – добавили в ГУВД.
Злоумышленник промышлял строго по схеме: «из рук в руки», заключая сделки только со знакомыми. Ранее к уголовной ответственности фигуранта не привлекали.
И покупатель, и продавец задержаны с поличным. Дело передано на правовую оценку.
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