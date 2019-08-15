Минчанин попросил друга купить продукты, а тот исчез на сутки и потратил 1000 рублей

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Неприятный инцидент произошел на днях в Минске: 38-летнего жителя столицы оставил без денег знакомый. Минчанин отправил друга в магазин со своей банковской карточкой, а тот больше не вернулся, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

– Мужчина пригласил в гости к себе домой знакомого. Они отдыхали и хозяин попросил гостя прикупить еще продуктов, для этого он дал другу свою банковскую карточку. Однако, уйдя в магазин, товарищ больше не объявился, и минчанин позвонил правоохранителям, – пояснили в пресс-службе.

За раскрытие преступления взялись сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий. Выяснилось, что с карточкой знакомого 38-летний мужчина устроил себе знатный шопинг. Он пустился во все тяжкие, покупая, еду, спиртное, другие товары. За сутки спустил около тысячи рублей.

– Злоумышленник был задержан по месту жительства. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, – добавили в пресс-службе.

Чужую банковскую карту у него изъяли. А дело отправили на правовую оценку.