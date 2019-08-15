2019-08-15T19:56:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин попросил друга купить продукты, а тот исчез на сутки и потратил 1000 рублей

Любителя шопинга за чужой счет задержали правоохранители
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Злоумышленник потратил крупную сумму с карточки друга.Злоумышленник потратил крупную сумму с карточки друга.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

Неприятный инцидент произошел на днях в Минске: 38-летнего жителя столицы оставил без денег знакомый. Минчанин отправил друга в магазин со своей банковской карточкой, а тот больше не вернулся, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

– Мужчина пригласил в гости к себе домой знакомого. Они отдыхали и хозяин попросил гостя прикупить еще продуктов, для этого он дал другу свою банковскую карточку. Однако, уйдя в магазин, товарищ больше не объявился, и минчанин позвонил правоохранителям, – пояснили в пресс-службе.

За раскрытие преступления взялись сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий. Выяснилось, что с карточкой знакомого 38-летний мужчина устроил себе знатный шопинг. Он пустился во все тяжкие, покупая, еду, спиртное, другие товары. За сутки спустил около тысячи рублей.

– Злоумышленник был задержан по месту жительства. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, – добавили в пресс-службе.

Чужую банковскую карту у него изъяли. А дело отправили на правовую оценку.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Думал, что в лесу провел только пару часов»: 81-летнего пенсионера нашли рядом с украинской границей
Солдат-альтернативщик погиб под колесами грузовика в Клецке
В Минске заведующий предприятия торговал гашишем
В Омской области 3-летний мальчик двое суток провел один в лесу
«Хотел пройти перед тепловозом»: в Барановичах под поезд попал 31-летний мужчина
Погода в Беларуси 16 августа: без дождей и до +24
Житель Гомеля в нижнем белье и с ножом в руках бросился на милиционеров
В Витебске пьяный мужчина избил жену и четырехлетнего сына, а затем выгнал ребенка из дома
МИД: «Выжившую в горах Грузии белоруску перевезут на лечение в Тбилиси»
«Ущерб - 155 рублей». Пьяный парень из Гродно разбил стекло в киоске «Табакерка»
«Угрозы нет, внутри были личные вещи». Саперы обследовали найденный около Комаровки бесхозный чемодан
Ночью 17 августа в Беларуси могут не работать некоторые карточки
Под Полоцком грибная фея растит самый большой боровик для грибного чемпионата
В Бресте будут судить железнодорожников, которые 2,5 года сливали топливо с тепловозов