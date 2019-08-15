2019-08-15T20:18:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Солдат-альтернативщик погиб под колесами грузовика в Клецке

Водитель «МАЗа» поворачивал и наехал задним колесом
Надежда БУТОВИЧ
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По факту смертельного наезда возбуждено уголовное дело, водителю грозит 5 лет тюрьмы. Фото: МВД.По факту смертельного наезда возбуждено уголовное дело, водителю грозит 5 лет тюрьмы. Фото: МВД.
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Смертельное ДТП произошло в районном центре на Минщине в четверг, 15 августа, сообщает пресс-служба МВД в официальном аккаунте в Telegram.

– Днем в Клецке под колесами грузового «МАЗа» погиб 23-летний парень, проходивший альтернативную службу. Молодой человек был рабочим в «Клецком ЖКХ». В тот момент, когда альтернативщик убирал примыкающий к тротуару участок дороги, на него задним правым колесом наехал грузовик. От полученных тяжелых телесных повреждений молодой человек скончался на месте аварии, – пояснили в пресс-службе.

«МАЗом» управлял 43-летний водитель, он стал виновником ДТП, совершая поворот направо с улицы Пионерская на улицу Первомайская. По факту ДТП ведется расследование, назначен ряд экспертиз. СК возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении ПДД. Водителю грузовика грозит до 5 лет заключения.

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