Солдат-альтернативщик погиб под колесами грузовика в Клецке

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Смертельное ДТП произошло в районном центре на Минщине в четверг, 15 августа, сообщает пресс-служба МВД в официальном аккаунте в Telegram.

– Днем в Клецке под колесами грузового «МАЗа» погиб 23-летний парень, проходивший альтернативную службу. Молодой человек был рабочим в «Клецком ЖКХ». В тот момент, когда альтернативщик убирал примыкающий к тротуару участок дороги, на него задним правым колесом наехал грузовик. От полученных тяжелых телесных повреждений молодой человек скончался на месте аварии, – пояснили в пресс-службе.

«МАЗом» управлял 43-летний водитель, он стал виновником ДТП, совершая поворот направо с улицы Пионерская на улицу Первомайская. По факту ДТП ведется расследование, назначен ряд экспертиз. СК возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении ПДД. Водителю грузовика грозит до 5 лет заключения.