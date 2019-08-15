«Думал, что в лесу провел только пару часов»: 81-летнего пенсионера нашли рядом с украинской границей

Дедушка почувствовал себя плохо и не смог вернуться домой. Фото: ГПК.

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» ранее сообщала о розысках на Гомельщине пожилых грибников, пропавших в лесу.

И вот радостная новость размещена на сайте Госпогранкомитета: потерявшегося 81-летнего пенсионера нашли пограничники.

– В первой половине дня в среду, 14 августа пограннаряд заставы «Глыбоцкое» был задействован в спасательно-поисковой операции по розыску пожилого мужчины. Пенсионера второй день искали родственники, волонтеры, спасатели, милиционеры и сотрудники лесничества. А нашли буквально в 100 метрах от границы с Украиной, – пояснили в пресс-службе ГПК.

Мужчина рассказал своим спасителям, что помнит, как приехал на дачу, как пошел с утра собирать грибы. Но потом почувствовал себя не очень хорошо и не смог вернуться к дому.

– Пенсионеру показалось, что в лесу он был всего пару часов, хотя нашли его только на вторые сутки, – уточнили в ГПК.

Дедушку пограничники доставили в ПП «Поддобрянка», там его уже ждал внук и правоохранители.