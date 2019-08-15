Ни вперед, ни назад: в Гомеле грузовик намертво засел в арке дома

Водитель хотел проехать во двор, но не смог. Фото: соцсети.

В соцсетях говорят, что просто водитель не из местных

Изменить размер текста: A A

Курьезный случай произошел на днях в областном центре. Фото засевшего намертво грузового автомобиля опубликовали пользователи соцсетей в сообществе «Это Гомель, детка!» во ВКонтакте.

ЧП произошло на гомельской улице Жарковского. Водитель грузовика хотел проехать с грузом в один из городских дворов, но застрял в низкой арке старинного дома. Пользователи предположили, что водитель «неместный», так как во дворы есть приспособленный для проезда грузовиков, более высокий и удобный въезд. Но, если водитель «встрял», значит не знал другого пути.

– Хоть бы знак по высоте повесили. Владельцы магазина могли бы предупреждать перевозчиков и, как минимум, подумать головой, – резонно предположили другие комментаторы.

А вы как считаете, это случай – просто курьез или налицо нарушение со стороны каких-либо служб.