В Лиозненском районе мужчина на Ford Transit переехал пешехода и скрылся
Смертельный наезд произошел на днях в Лиозненском районе, проинформировали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
Утром 14 августа в милицию позвонили сельчане из деревни Осипово. Очевидец сообщил, что на дороге лежит труп односельчанина, которого, похоже, переехала машина.
– На место ЧП незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы, а также инспекторы ГАИ. Действительно, на проезде одной из деревенских улиц был обнаружен труп мужчины со следами автонаезда, – пояснили в пресс-службе.
Опросив местных жителей, а также проведя ряд розыскных мероприятий, правоохранителям удалось выяснить, что ДТП произошло накануне, вечером 13 августа.
– Также по записям камер видеонаблюдения удалось установить виновника аварии. Им оказался 40-летний водитель «Форд Транзита», который двигаясь по проезду между сельскими улицами не увидел человека, лежавшего на дороге, и переехал его. От полученных повреждений сельчанин умер на месте, – добавили в УВД.
На данный момент, еще определяются все обстоятельства произошедшего, также назначен ряд необходимых судмедэкспертиз.
Смертельный наезд на пешехода в Лиозненском районе.
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