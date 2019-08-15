2019-08-15T21:51:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лиозненском районе мужчина на Ford Transit переехал пешехода и скрылся

ДТП произошло 13 августа
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель переехал лежавшего на дороге мужчину. Фото: стоп-кадр.Водитель переехал лежавшего на дороге мужчину. Фото: стоп-кадр.
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Смертельный наезд произошел на днях в Лиозненском районе, проинформировали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Утром 14 августа в милицию позвонили сельчане из деревни Осипово. Очевидец сообщил, что на дороге лежит труп односельчанина, которого, похоже, переехала машина.

– На место ЧП незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы, а также инспекторы ГАИ. Действительно, на проезде одной из деревенских улиц был обнаружен труп мужчины со следами автонаезда, – пояснили в пресс-службе.

Опросив местных жителей, а также проведя ряд розыскных мероприятий, правоохранителям удалось выяснить, что ДТП произошло накануне, вечером 13 августа.

– Также по записям камер видеонаблюдения удалось установить виновника аварии. Им оказался 40-летний водитель «Форд Транзита», который двигаясь по проезду между сельскими улицами не увидел человека, лежавшего на дороге, и переехал его. От полученных повреждений сельчанин умер на месте, – добавили в УВД.

На данный момент, еще определяются все обстоятельства произошедшего, также назначен ряд необходимых судмедэкспертиз.

Смертельный наезд на пешехода в Лиозненском районе.

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