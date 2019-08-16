В Поставском районе утонул двухлетний мальчик

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Трагедия случилась неподалеку от деревни Голбея Поставского района.

Двухлетний малыш играл во дворе дома, там же находились и взрослые, сообщает Телеграм-канал «Пресс-секретарь МВД Беларуси».

В какой-то момент мама выпустила ребенка из поля зрения. А когда мальчика стали искать, во дворе его уже не было.

Начали звать и смотреть в окрестностях, тело ребенка обнаружили в реке в нескольких сотнях метров от дома. Мальчик уже не дышал.