КП Беларусь
МЧС устанавливает личность сгоревшей в бане женщины
Неизвестная 67-летняя женщина сгорела 15 августа в бане в Городке
МЧС устанавливает личность сгоревшей в бане женщины.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Пожар произошел утром 15 августа.
Специалисты МЧС узнали о ЧП примерно в 10 утра. Им сообщили о пожаре в бане в Городке на Зареченской улице.
В помещении бани сгорели потолок и крыша. Во время возгорания в бане находилась 67-летняя женщина, она погибла. Ее имя пока неизвестно, оказалось, что женщина самовольно залезла в баню.
МЧС устанавливает личность погибшей.