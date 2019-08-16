2019-08-16T11:08:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

МЧС устанавливает личность сгоревшей в бане женщины

Неизвестная 67-летняя женщина сгорела 15 августа в бане в Городке
Сергей ДЕМИДОВ
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МЧС устанавливает личность сгоревшей в бане женщины.МЧС устанавливает личность сгоревшей в бане женщины.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Пожар произошел утром 15 августа.

Специалисты МЧС узнали о ЧП примерно в 10 утра. Им сообщили о пожаре в бане в Городке на Зареченской улице.

В помещении бани сгорели потолок и крыша. Во время возгорания в бане находилась 67-летняя женщина, она погибла. Ее имя пока неизвестно, оказалось, что женщина самовольно залезла в баню.

МЧС устанавливает личность погибшей.

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