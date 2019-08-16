В Бресте будут судить пенсионера из Лунинца, которого обвиняют в убийстве трех человек

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Областная прокуратура направила в суд дело о тройном убийстве в Лунинецком районе. Перед судом предстанет 66-летний пенсионер из Лунинца. Согласно выводам предварительного следствия, он вечером 8 марта выстрелили из охотничьего ружья в свою 56-летнюю жену, ее 78-летнюю мать и 50-летнего брата. Все скончались на месте происшествия.

После этого мужчина выстрелил себе в голову, но остался жив. Согласно заключению эксперта, в тот момент обвиняемый не находился в состоянии аффекта и мог осознавать, что делает и какие у этого могут быть последствия.

- Обвиняемый к уголовной ответственности ранее не привлекался. Разрешения на хранение оружия у него не было, - делится деталями служба информации прокуратуры Брестской области.

Мужчину будут судить в убийстве с особой жестокостью троих человек, в том числе престарелого человека, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия.

До суда обвиняемый находится под стражей. Дата судебных слушаний еще не назначена.

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По словам местных, мужчина сначала убил жену, потом, когда увидел, что ее мать звонит в милицию, выстрелили и в нее. Брата выстрел догнал, когда тот пытался убежать (читать далее)