2019-08-16T10:50:35+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко поехал проверить Стародорожский район

Президент Беларуси во время рабочей поездки проверит уборочную кампанию, молоко и лес
Сергей ДЕМИДОВ
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Александр Лукашенко поехал проверить Стародорожский район.Александр Лукашенко поехал проверить Стародорожский район.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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16 августа Александр Лукашенко посещает Стародорожский район.

Рабочую поездку он традиционно начнет с анализа ситуации в сельском хозяйстве - хода уборочной кампании и осенне-полевых работ, сообщает president.gov.by.

Также в поездке пойдет речь о производстве молока и работе лесохозяйственной отрасли Беларуси.

Кроме того президент ознакомится с перспективами развития Старых Дорог и района в целом.

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