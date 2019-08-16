КП Беларусь
Лукашенко поехал проверить Стародорожский район
Президент Беларуси во время рабочей поездки проверит уборочную кампанию, молоко и лес
Александр Лукашенко поехал проверить Стародорожский район.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:
16 августа Александр Лукашенко посещает Стародорожский район.
Рабочую поездку он традиционно начнет с анализа ситуации в сельском хозяйстве - хода уборочной кампании и осенне-полевых работ, сообщает president.gov.by.
Также в поездке пойдет речь о производстве молока и работе лесохозяйственной отрасли Беларуси.
Кроме того президент ознакомится с перспективами развития Старых Дорог и района в целом.