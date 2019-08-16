Лукашенко поехал проверить Стародорожский район

Президент Беларуси во время рабочей поездки проверит уборочную кампанию, молоко и лес

Изменить размер текста: A A

16 августа Александр Лукашенко посещает Стародорожский район.

Рабочую поездку он традиционно начнет с анализа ситуации в сельском хозяйстве - хода уборочной кампании и осенне-полевых работ, сообщает president.gov.by.

Также в поездке пойдет речь о производстве молока и работе лесохозяйственной отрасли Беларуси.

Кроме того президент ознакомится с перспективами развития Старых Дорог и района в целом.