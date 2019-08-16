КП Беларусь
В Минске девушка за рулем Toyota сбила на переходе двух пешеходов
ДТП произошло вечером 15 августа на улице Лещинского
В Минске девушка за рулем Toyota сбила на переходе двух пешеходов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Пешеходы, по словам очевидцев, находились в нетрезвом состоянии. И резво вышли на дорогу из-за припаркованных возле тротуара машин, сообщает Telegram-канал МВД.
Наверняка уверенность, с которой пешеходы вышли на проезжую часть, связана еще и с тем, что двигались товарищи по пешеходному переходу.
За рулем автомобиля Toyota была 30-летняя девушка, которая не успела в срочном порядке остановить свой автомобиль. Машина наехала на пешеходов.
Очевидцы отмечают, что авто ехало с небольшой скоростью. Один из пешеходов в больнице.