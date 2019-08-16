2019-08-16T13:14:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

МВД задержало бывшего сотрудника за аферы с использованием милицейской формы

Мужчина брал деньги, обещая взамен организовать водительские права
Сергей ДЕМИДОВ
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МВД задержало бывшего сотрудника за аферы с использованием милицейской формы.МВД задержало бывшего сотрудника за аферы с использованием милицейской формы.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Мужчина был уволен из МВД в 2015 году. После этого он решил использовать форменную одежду для совершения афер.

30-летний бывший милиционер предложил знакомому парню помощь в получении водительского удостоверения, сообщает пресс-служба МВД.

Во время разговора экс-милиционер был в форме сотрудника ОВД, а чтобы поверили наверняка, показал и соответствующий бедж. Парня впечатлило увиденное, и он согласился, передав лжемилиционеру деньги. В том числе 100 долларов и 600 рублей.

Также экс-сотрудник органов внутренних дел уговорил парня продать ему в рассрочку авто, но оговоренную сумму так и не передал.

Возбуждено уголовное дело, лжемилиционер задержан.

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