2019-08-16T14:04:50+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «Не надо загонять комбайн в болото»

Президент Беларуси проверяет Стародорожский район
Сергей ДЕМИДОВ
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Александр Лукашенко: «Не надо загонять комбайн в болото».Александр Лукашенко: «Не надо загонять комбайн в болото».Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Уборочная пора - наше все. Как соберем - так и проживем. Это жители Беларуси уже уяснили четко. Президент Беларуси в очередной раз расставил акценты, посещая Стародорожский район.

- Овес и ячмень, конечно, надо было давно убрать. Я специально затрагиваю этот вопрос. Я вас предупреждал, что главное - стратегия в эту уборочную кампанию. Мы все время говорим: уборка, уборка... - сообщает president.gov.by слова Александра Лукашенко, который предупредил, что не стоит ждать хорошей погоды. - Все, что у нас осталось, - 10 - 13%, а это хорошие хлеба. И этот хлеб надо взять… Уберем - получим 7 миллионов тонн зерна колосовых - будем с хлебом.

Нельзя потерять и кукурузу, в этом году она выдалась хорошая. Не зря же под нее отвели такие площади.

Подчеркнул президент и недопустимость рвать технику.

- Если вы видите болото, не надо загонять туда комбайн, а потом тросом тащить двумя тракторами. Не надо! Комбайн дороже, чем оставшийся там мешок зерна. Подождите. Нет, значит, вручную косите и выносите, как это было раньше, - растолковал работникам президент Беларуси.

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