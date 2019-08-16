В Солигорском районе второй месяц ищут мужчину с 6-летней дочерью
Местонахождение отца с дочерью неизвестно с 15 июля.
Мужчина с дочерью проживали в деревне Тычины Солигорского района, сообщает https://minobl.mvd.gov.by.
На вид Руслану Барсуку 43-45 лет, рост около 195 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, абсолютно лысый, размер обуви 44. Ульяне на вид 6-7 лет, рост 124 сантиметра, глаза голубые, волосы прямые темно-русые, размер обуви 32.
В Солигорском районе второй месяц ищут Барсука Руслана с 6-летней дочерью Ульяной. Фото: minobl.mvd.gov.by.
Возможно, едут на черном «Мерседес-Бенце S320», регистрационный знак 0900 ОАЕ, 2004 года выпуска.
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, позвоните по телефонам: (80174)-332025, (80174)-282202, (8029)-3378546, (8029)-7678546.
Ульяна Барсук. Фото:minobl.mvd.gov.by.