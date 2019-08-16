В Солигорском районе второй месяц ищут мужчину с 6-летней дочерью

В Солигорском районе второй месяц ищут пропавшего отца с 6-летней дочерью. Фото: Оксана БРОВАЧ

Чуть больше месяца назад без вести пропали 42-летний Барсук Руслан Валерьевич и его 6-летняя дочь Барсук Ульяна Руслановна

Изменить размер текста: A A

Местонахождение отца с дочерью неизвестно с 15 июля.

Мужчина с дочерью проживали в деревне Тычины Солигорского района, сообщает https://minobl.mvd.gov.by.

На вид Руслану Барсуку 43-45 лет, рост около 195 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, абсолютно лысый, размер обуви 44. Ульяне на вид 6-7 лет, рост 124 сантиметра, глаза голубые, волосы прямые темно-русые, размер обуви 32.

В Солигорском районе второй месяц ищут Барсука Руслана с 6-летней дочерью Ульяной. Фото: minobl.mvd.gov.by.

Возможно, едут на черном «Мерседес-Бенце S320», регистрационный знак 0900 ОАЕ, 2004 года выпуска.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, позвоните по телефонам: (80174)-332025, (80174)-282202, (8029)-3378546, (8029)-7678546.