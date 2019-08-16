2019-08-16T14:51:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

После наезда «Лянчи» женщина скончалась на пешеходном переходе

Водитель скрылся, но вскоре вернулся на место аварии
Сергей ДЕМИДОВ
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После наезда «Лянчи» женщина, переходившая дорогу по пешеходному переходу, скончалась на месте. Фото: Телеграм-канал МВД.После наезда «Лянчи» женщина, переходившая дорогу по пешеходному переходу, скончалась на месте. Фото: Телеграм-канал МВД.
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16 августа на 21-м километре дороги Минск-Калачи-Мядель, возле поворота на деревню Комсомолец, водитель «Лянчи» наехал на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходному.

Затем он скрылся с места ДТП. Женщина от полученных травм скончалась, сообщает МВД в своем Телеграм-канале.

МВД попросило помощи в поиске нарушителя. Но вскоре водитель одумался и сам вернулся на место трагедии.

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