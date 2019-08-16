2019-08-16T16:17:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фото: в Гродно задержали продавца очков без трусов

Во время задержания мужчина был пьян
Сергей ДЕМИДОВ
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В Гродно задержали продавца очков без трусов.В Гродно задержали продавца очков без трусов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Чего только не насмотришься средь бела дня, в том числе в белорусском областном центре.

Так, гродненские правоохранители на днях задержали продавца очков.

Случай для областного центра почти уникальный - мужчина торговал очками с голым задом. Если быть точнее, не только без штанов, но и без трусов. Он оказался пьян.

В Гродно задержали продавца очков без трусов. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

В Гродно задержали продавца очков без трусов. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина 1970 года рождения ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей в разных ипостасях: и сам был подозреваемым в преступлении, и даже обращался за помощью милиции, так как у него украли те самые очки, которыми и торговал, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Заведено уголовное дело.

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