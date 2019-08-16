2019-08-16T17:25:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Шищицах милиционер застрелил бешеную лису

Бешеная лиса пробралась на частное подворье, где ее застрелил участковый милиционер
Сергей ДЕМИДОВ
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В Шищицах милиционер застрелил бешеную лису.В Шищицах милиционер застрелил бешеную лису.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Утром 16 августа жительница деревни Шищицы Слуцкого района обнаружила в своем сарае лису.

Женщина вошла в сарай за инвентарем, и лиса тут же бросилась в ее сторону.

Хозяйка спряталась в доме и через окно наблюдала, как лиса бросается из стороны в сторону, шипит, скулит, сообщает minobl.mvd.gov.by.

Информацию передали участковому, мужчина находился в 15 минутах езды от места происшествия. Когда лиса увидела участкового - стала бросаться и на него.

Инспектор одним выстрелом обезвредил животное, использовав табельное оружие.

Мертвую лису забрали на экспертизу.

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