КП Беларусь
В Шищицах милиционер застрелил бешеную лису
Бешеная лиса пробралась на частное подворье, где ее застрелил участковый милиционер
В Шищицах милиционер застрелил бешеную лису.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Утром 16 августа жительница деревни Шищицы Слуцкого района обнаружила в своем сарае лису.
Женщина вошла в сарай за инвентарем, и лиса тут же бросилась в ее сторону.
Хозяйка спряталась в доме и через окно наблюдала, как лиса бросается из стороны в сторону, шипит, скулит, сообщает minobl.mvd.gov.by.
Информацию передали участковому, мужчина находился в 15 минутах езды от места происшествия. Когда лиса увидела участкового - стала бросаться и на него.
Инспектор одним выстрелом обезвредил животное, использовав табельное оружие.
Мертвую лису забрали на экспертизу.