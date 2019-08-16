2019-08-16T18:07:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Беларуси с начала амнистии освободили от наказания 262 осужденных

Всего в Беларуси планируется освободить от уголовной ответственности около 6 тысяч осужденных
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
В Беларуси с начала амнистии освободили от наказания уже 262 осужденных.В Беларуси с начала амнистии освободили от наказания уже 262 осужденных.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Напомним, амнистию проводят в связи с принятием закона, приуроченного к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Из мест лишения свободы от дальнейшего отбывания наказания освободили уже 262 осужденных, в том числе 18 - несовершеннолетних, принято решение о сокращении срока наказания на один год в отношении 197 человек, еще трем осужденным срок наказания сокращен на два года, сообщает mvd.gov.by.

Закон об амнистии коснется также осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а таких насчитывается более четырех тысяч человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24