В Беларуси с начала амнистии освободили от наказания 262 осужденных

В Беларуси с начала амнистии освободили от наказания уже 262 осужденных. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Всего в Беларуси планируется освободить от уголовной ответственности около 6 тысяч осужденных

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Напомним, амнистию проводят в связи с принятием закона, приуроченного к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Из мест лишения свободы от дальнейшего отбывания наказания освободили уже 262 осужденных, в том числе 18 - несовершеннолетних, принято решение о сокращении срока наказания на один год в отношении 197 человек, еще трем осужденным срок наказания сокращен на два года, сообщает mvd.gov.by.

Закон об амнистии коснется также осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а таких насчитывается более четырех тысяч человек.