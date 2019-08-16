Под Мозырем украинская фура на повороте потеряла цистерну сжиженного газа

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О ДТП, которое произошло в Мозырском районе в пятницу, 16 августа, проинформировали в пресс-службе МВД.

Примерно в 02.00 часов на трассе республиканского назначения – Р22 в аварию попала фура с украинскими номерами. Тягач буксировал цистерну полную сжиженного газа и попал в дорожно-транспортное происшествие.

– У большегруза на закруглении дороги на ходу вырвало сцепное устройство. В итоге кабина осталась на дороге, а цистерна съехала в кювет, где перевернулась на бок. К счастью, никто не пострадал, – пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что за день до аварии цистерну заправили 18,5 тонны пропан-бутана. Машина должна была отвезти груз в сторону ПП «Александровки».

По факту ДТП проводится проверка, на месте происшествия ситуацию контролируют спасатели и газовики. Уточняется, что водитель был трезвым, все документы в порядке.